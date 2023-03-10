«Самое время повзрослеть». Чарльз Баркли высказался о Джа Моранте

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли обратился к звёздному разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту, пропускающему матчи регулярного сезона НБА на фоне последних скандалов.
«Самое время для Джа Моранта повзрослеть. В следующем году вступает в силу его новый контракт на $ 231 млн. Нельзя всё испортить: Джа — один из лучших игроков лиги, новое лицо. Всем нравится его игра, но он ведёт себя как идиот», — заявил Баркли в эфире NBA on TNT.
Напомним, баскетболист пропускает матчи, несмотря на то что полиция Глендейла закрыла дело в его отношении. Ранее полиция расследовала дело Моранта после того, как он вышел в эфир одной из социальных сетей с пистолетом в руках.
Джа Морант в нынешнем сезоне принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал шесть подборов и отдавал 8,2 результативной передачи.
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