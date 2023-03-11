Болельщики «Лейкерс» устроили овации Остину Ривзу во время матча с «Торонто». Видео

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (122:112) получил овации от лос-анджелесской публики.
В начале четвёртой четверти Ривз совершил проход в зону соперника, после которого атакующий защитник «Торонто» Гари Трент-младший не удержал равновесия. Затем игрок «Лейкерс» во время быстрого отрыва гостей выбил мяч у оппонента, тем самым вынудив совершить потерю.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 24-летний Ривз принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 11,2 очка, 2,9 подбора и 2,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,7, трёхочковых – 38,5.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции с 33 победами при 34 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 13 марта (4:00 мск).
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