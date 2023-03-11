Чарльз Баркли назвал команду НБА, которая подошла бы Виктору Вембаньяме

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался об ожидаемом приходе звёздного француза Виктора Вембаньямы в лигу.

«Вот что я скажу вам – Виктору Вембаньяме будет хорошо в «Сан-Антонио». Если он попадёт в «Сан-Антонио», то прибавит в весе. Там ему не придётся переживать о том, что он не может набрать массу. Ему помогут», – сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Летом 2021 года Вембаньяма подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему раскрыть потенциал. В 13 матчах Евролиги француз набирал в среднем 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке. В нынешнем сезоне 18-летний баскетболист выступает за «Метрополитан».

Ранее в интервью Пабло Ласо высказался о перспективах Вембаньямы в НБА, сравнив его с Лукой Дончичем.