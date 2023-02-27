«Лейкерс» сделали суперкамбэк с «-27»! Леброн и Дэвис сильнее Ирвинга и Дончича

Начало нынешнего сезона получилось для «Лос-Анджелес Лейкерс», мягко говоря, разочаровывающим. Их давно списали со счетов в Западной конференции, а поклонники команды уже приготовились к очередному сезону без плей-офф. Но прошедший дедлайн однозначно подарил «озёрникам» надежду. Сегодня они совершили что-то из разряда фантастики – отыгрались с «-27» в матче с «Даллас Маверикс»!

Для «Лейкерс» эта встреча начиналась привычно по-плохому. Ещё в первой четверти команда выдала просто чудовищную реализацию: 6/26 с игры (23,1%) и 0/10 (0%) – из-за дуги. На то, чтобы преодолеть отметку в 20 набранных очков, им потребовалось почти восемь минут игрового времени. А когда во втором отрезке 0/10 из-за дуги потихоньку превратились в 0/15, казалось, что это станет последним гвоздем в крышке гроба. Особенно если учесть, что «Маверикс» со штампующим степ-бэки Лукой Дончичем до перерыва реализовали больше половины своих дальних бросков, а к середине второй четверти их отрыв достиг отметки в разгромные 27 очков. Выглядело всё это так, будто исход матча предрешён. Но не тут-то было!

Камбэк «Лейкерс» зародился ещё до окончания второй четверти. Несмотря на катастрофический старт, команда сосредоточилась на защите и игре в «краске», сократив преимущество расслабившегося «Далласа» вдвое – до «+14». Но окончательно перевернуть ход встречи «озёрникам» удалось в третьем отрезке. Они оставили «Маверикс» всего с 20 набранными очками, во многом благодаря усилиям новичка команды – Джарреда Вандербилта, в дедлайн обменянного из «Юты». Он делал на площадке всё: от перехватов до данков в транзишене.

Но, что самое главное, именно Вандербилт сумел остановить Луку Дончича, взяв на себя роль основного защитника «Лейкерс» на мяче. В итоге словенец набрал всего 12 очков за половину матча! У Кайри Ирвинга, также сменившего клубную прописку в дедлайн, дела обстояли немногим лучше – девять очков за 24 минуты. Помимо этого, Джарред сыграл ключевую роль на подборе – его восемь ребаундов в нападении помогли команде удержаться на плаву в отсутствие дальних бросков. Форвард закончил встречу с 15 очками, а также персональным рекордом сезона по подборам (17) и перехватам (4).

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Хотя для «Лейкерс» всё складывалось не совсем гладко. За три минуты до конца третьего отрезка лидер команды, Леброн Джеймс, получил травму. Он повредил правую ступню в результате столкновения с Дуайтом Пауэллом, пытаясь оформить лэй-ап. Оказавшись на паркете, Брон несколько раз сказал, что в моменте слышал какой-то странный щелчок. Но, даже несмотря на боль, он продолжил выступление, как ни в чём ни бывало маневрируя в «краске». Правда, уже после матча 38-летний баскетболист прихрамывал, покидая раздевалку.

«Мне бывало и лучше, это точно. Но я определённо не собирался уходить в раздевалку и досрочно заканчивать игру. Я просто понимал важность этого матча. Чувствовал, что мы всё ещё можем победить. Мы будем наблюдать за моим состоянием в следующие несколько дней, посмотрим, как я буду себя чувствовать, и будем действовать дальше», – прокомментировал Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

По итогам третьей четверти от двузначного преимущества «Далласа» не осталось практически ничего – жалкие «+3». А героем заключительного отрезка стал не кто другой, как Энтони Дэвис. Сначала он оформил трёхочковый, позволивший его команде наконец сравнять счёт. И хотя после этого небольшое преимущество переходило то к одной, то к другой команде, на последней минуте Дэвис снова зарешал. За 18 секунд до сирены он оформил сложный бросок с отклонением через Дончича, а в следующем розыгрыше перехватил у него мяч, не позволив «Маверикс» провести важнейшую атаку. На тот момент «Лейкерс» вели с минимальным преимуществом, а реализовав три из четырёх заработанных штрафных, сумели победить со счётом 111:108. Дэвис же стал самым результативным в составе команды с 30 очками и 15 подборами.

Энтони Дэвис и Лука Дончич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Камбэк получился по-настоящему историческим. Во-первых, он стал крупнейшим в сезоне. До сегодняшнего дня все команды НБА имели суммарный результат 0-138 в матчах, где их отставание достигало отметки в 27 очков. Во-вторых, это крупнейшее возвращение «Лейкерс» за последние 20 лет. Тогда, в декабре 2002 года, «озёрники» отыграли 30 очков – что интересно, также в матче с «Далласом».

Помимо прочего, «Лейкерс» удалось победить, оформив аж на 14 трёхочковых меньше, чем соперник – шесть против 20. Это первый в истории НБА случай, когда команда-победитель сделала шесть или меньше трёхочковых бросков, а проигравший коллектив – 20 или больше. Зато Леброн и компания перебросали соперника в «краске», набрав оттуда аж 62 очка (против 32 у «Далласа»).

Важность этой победы для «Лос-Анджелеса» также не стоит недооценивать. После дедлайна они идут с балансом 4-1, поднявшись с 13-го на 12-е место на Западе. При этом все пятеро соперников в этих встречах были командами из той же конференции, а в двух встречах «Лейкерс» играли без Леброна Джеймса. Хочется верить, что победа над «Далласом» подарит их обновлённому составу больше уверенности и зарядит на борьбу. Возможно, даже за плей-офф, который ещё совсем недавно мог показаться недостижимым для команды Дарвина Хэма, которая остаётся одной из худших в лиге по реализации из-за дуги. Но сегодня «Лейкерс» доказали, что даже без попаданий с дальней дистанции они могут побеждать. И это обнадёживает.