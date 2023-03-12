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Джейлен Бэрфорд: когда чужие трибуны злятся и свистят, это меня тоже отлично мотивирует

Джейлен Бэрфорд: когда чужие трибуны злятся и свистят, это меня тоже отлично мотивирует
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Атакующий защитник краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» американец Джейлен Бэрфорд прокомментировал важность получения преимущества своей площадки в розыгрыше плей-офф.

«Наша цель — выигрывать каждый матч. Место в таблице — это уже следствие. А если честно, то лично для меня не особенно принципиально, где играть: дома или в гостях. Когда чужие трибуны злятся и свистят, это меня тоже отлично мотивирует.

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Но я понимаю, что преимущество своей площадки в плей-офф, скорее всего, будет означать больше матчей в Краснодаре. Я знаю, как «Локосемья» любит баскетбол, и мы, конечно, будем стараться подарить им как можно больше радостных моментов», — приводит слова Бэрфорда официальный сайт клуба.

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