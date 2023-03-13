«Наши пути разошлись». Д'Анджело Расселл рассказал о бывшем одноклубнике Джулиусе Рэндле

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (108:112) высказался о тяжёлом форварде «Нью-Йорка» Джулиусе Рэндле.

«Я большой поклонник Джулиуса Рэндла. Ничего личного. Увы, наши пути разошлись, я ни с кем особо не дружу. На площадке нет времени для любезностей», — приводит слова Расселла обозреватель Silver Screen and Roll Купер Халперн.

Отметим, что Расселл и Рэндл ранее выступали за лос-анджелесский клуб на протяжении двух сезонов — 2015/2016 и 2016/2017 соответственно. Игроки провели вместе 138 матчей, одержав 37 побед при 101 поражении за этот промежуток.

В сегодняшнем противостоянии разыгрывающий «Лейкерс» отметился 33 очками, пятью подборами и восемью передачами. На счету Рэндла — 33 очка, восемь подборов и пять передач.