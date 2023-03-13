«Наши пути разошлись». Д'Анджело Расселл рассказал о бывшем одноклубнике Джулиусе Рэндле

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (108:112) высказался о тяжёлом форварде «Нью-Йорка» Джулиусе Рэндле.
«Я большой поклонник Джулиуса Рэндла. Ничего личного. Увы, наши пути разошлись, я ни с кем особо не дружу. На площадке нет времени для любезностей», — приводит слова Расселла обозреватель Silver Screen and Roll Купер Халперн.
Отметим, что Расселл и Рэндл ранее выступали за лос-анджелесский клуб на протяжении двух сезонов — 2015/2016 и 2016/2017 соответственно. Игроки провели вместе 138 матчей, одержав 37 побед при 101 поражении за этот промежуток.
В сегодняшнем противостоянии разыгрывающий «Лейкерс» отметился 33 очками, пятью подборами и восемью передачами. На счету Рэндла — 33 очка, восемь подборов и пять передач.
- 13 марта 2023
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
06:49
-
04:33
-
01:55
-
01:01
- 12 марта 2023
-
22:56
-
21:59
-
21:04
-
19:49
-
18:49
-
18:01
-
16:31
-
16:15
-
15:10
-
14:48
-
13:28
-
13:09
-
12:27
-
12:13
-
11:36
-
11:08