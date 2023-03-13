Инсайдер Шэмс Чарания назвал сроки восстановления Кевина Дюранта

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о предварительных сроках восстановления лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта, пропускающего встречи из-за растяжения левого голеностопного сустава.

«В «Финиксе» рассчитывают на возвращение Кевина Дюранта примерно через две-три недели», — сказал Чарания во время эфира на FanDuel TV.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 14 марта (5:00 мск).

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: