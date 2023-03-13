«Чемпионские дни сочтены». Кендрик Перкинс оценил перспективы «Голден Стэйт» в плей-офф

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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Сакраменто Кингз» в будущем розыгрыше плей-офф дойдёт до стадии финала Западной конференции.

Перкинс также отметил, что «Голден Стэйт Уорриорз» не будет претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне НБА.

«Скажу как есть: «Уорриорз» лучше держаться подальше от «Сакраменто Кингз». Во-первых, «Кингз» попадут в финал конференции. Во-вторых, чемпионские дни «Голден Стэйт» сочтены», — заявил Перкинс в эфире программы First Take.

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«Сакраменто Кингз» занимает второе место в Западной конференции с 40 победами при 26 поражениях. «Голден Стэйт Уорриорз» тем временем располагается на шестой строчке с 35 победами и 33 поражениями.

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