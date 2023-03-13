Джоэл Эмбиид прокомментировал победу «Филадельфии» в матче с «Вашингтоном»

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (112:93).

«После Матча всех звёзд моё тело всегда чувствует себя хорошо — я очень доволен командой и своей игрой в обороне. Это поможет нам лучше подготовиться к плей-офф», — цитирует Эмбиида обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

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В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 10 подборов и 4,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых – 35,4.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 45 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Кливленд Кавальерс» на выезде 16 марта (2:30 мск).