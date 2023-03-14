Стала известна сумма, которую может потерять Джа Морант

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, пропускающий на данный момент матчи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, может потерять несколько десятков миллионов долларов.
Согласно порталу Spotrac, в будущем контракте 23-летнего баскетболиста, который был заключён прошлым летом, предусматривается бонус в размере $ 39 млн, если в сезоне-2022/2023 баскетболист попадёт в одну из сборных всех звёзд НБА.
Таким образом, в случае непопадания игроку будут гарантированы лишь $ 194 млн в рамках нового пятилетнего соглашения вместо $ 233 млн с учётом вышеуказанного бонуса.
Ранее стало известно, что Морант после скандальной ситуации в ночном клубе записался на консультационную программу во Флориде. На данный момент точной даты его возвращения в «Гриззлиз» нет.
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