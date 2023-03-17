Василий Карасёв высказался о матче «Финала четырёх» Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу.

«Зенит» играет на своём паркете, но это «Финал четырёх», и здесь нельзя говорить о более простом или более сложном соперники. Если команды добрались до этой стадии, они достойны быть здесь. Для нас любой матч с петербуржцами — это вызов, поэтому я очень рад, что есть ещё одна возможность проверить себя. К тому же, иногда родные стены могут сыграть злую шутку — ведь это дополнительная ответственность и дополнительное давление», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт московской МБА.

Матчи 1/2 финала Кубка России состоятся 17 марта в Санкт-Петербурге. Финал турнира пройдёт там же 19 марта.