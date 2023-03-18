Энтони Эдвардс получил травму в матче с «Чикаго». Видео

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (131:139 ОТ) из-за травмы.
За четыре минута до конца первой четверти Эдвардс после передачи на партнёра по команде получил повреждение правого голеностопа. Игрок был вынужден покинуть площадку.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 24,7 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,1, трёхочковых – 37,1.
«Миннесота Тимбервулвз» занимает восьмое место в Западной конференции с 35 победами при 36 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Торонто Рэпторс» на выезде 19 марта (2:00 мск).
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