Руди Гобер высказался о травме Энтони Эдвардса

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (131:139 ОТ) прокомментировал травму атакующего защитника Энтони Эдвардса.

«Он не пропускал матчей на протяжении всего сезона. Он действительно испытывает боли, правда, не знаю, как долго он будет недоступен», — приводит слова Гобера клубный обозреватель Дэйв Мур.

Напомним, за четыре минуты до конца первой четверти Эдвардс после передачи на партнёра по команде получил повреждение правого голеностопа. Игрок был вынужден покинуть площадку.

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В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 24,7 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,1, трёхочковых – 37,1.

«Миннесота Тимбервулвз» занимает восьмое место в Западной конференции с 35 победами при 36 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Торонто Рэпторс» на выезде 19 марта (2:00 мск).