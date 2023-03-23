Отец Джа Моранта — о ситуации с отстранением его сына: я виню себя

Ти Морант, отец разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, высказался о ситуации с отстранением сына.
«Это были тяжёлые дни. Очень тяжёлые. Читать такие плохие вещи о своём сыне, обвинения его в том, во что он на самом деле не верит. Это безумие. Люди так любят бросаться камнями, но не хотят, чтобы камень был брошен в их ребёнка. Я чувствовал ответственность. Джа собирается показать миру, какой он на самом деле, и я очень рад этому.
Я виню себя. Виню. Это ведь мой сын. Когда я говорю, что умру за своих детей, это так и есть. Задумывался ли мир об этом, считаете ли вы так же? За любые действия моего ребёнка я буду винить себя», — приводит слова Ти Моранта The Athletic.
Напомним, Морант отбыл дисквалификацию за инцидент в ночном клубе. Американец был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.
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