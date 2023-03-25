Дрэймонд Грин отреагировал на слова Чалмерса о том, что в НБА никто не боится Леброна
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не согласился с бывшим игроком «Майами Хит» Марио Чалмерсом, который ранее заявил, что в НБА не боятся главную звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Лично я знаю ребят, которые боялись Леброна Джеймса, и их достаточно много… Я видел это своими глазами. Даже у меня в команде были люди, которые предпочитали не связываться с Леброном», — сказал Грин на канале The Volume в YouTube.
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Напомним, Чалмерс является чемпионским напарником Леброна. Они вместе становились чемпионами НБА в составе «Майами».
В 47 играх текущего сезона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набирает 29,5 очков, делает 8,4 подборов, 6,9 передач и 0,9 перехватов в среднем за матч.
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