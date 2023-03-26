Перкинс: «Лейкерс» со здоровыми Дэвисом и Леброном — претенденты на финал НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом в составе.

«Лейкерс» со здоровыми Энтони Дэвисом и Леброном Джеймс — это реальные претенденты на попадание в финальную серию НБА», — заявил Перкинс в эфире программы Get Up.

Напомним, Леброн Джеймс получил травму в концовке победного матча с «Даллас Маверикс» 26 февраля. С момента его отсутствия «Лос-Анджелес» выиграл восемь матчей и проиграл пять. Сегодня утром звезду «Лейкерс» повысили до статуса «Сомнительный» на следующий матч с «Чикаго Буллз». Ожидается, что лёгкий форвард в скоро времени вернётся на паркет.