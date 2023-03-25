Весеннее оживление «Лейкерс». Готовы запрыгнуть в плей-офф и без Леброна

«Лейкерс» жизнеспособны и без Леброна Джеймса. И да, это большое удивление. Ещё пару месяцев назад казалось, что нынешний сезон создан для калифорнийцев только для персональных рекордов главной звезды. Но шансы на плей-офф всё ещё остаются. Более того, после победы над «Оклахомой» (116:111) «Лейкерс» переместились на восьмую строчку Запада, обогнав «Пеликанс», «Оклахому», «Даллас» и «Юту».

Правда, ситуация с выходом в матчи на вылет по-прежнему остаётся крайне запутанной, поскольку всего четыре победы отделяют находящихся на четвёртой строчке «Клипперс» от 12-й команды — «Юты Джаз».

Остин Ривз и Деннис Шрёдер Фото: Harry How/Getty Images

«Лейкерс» показали свой характер и подкрепили амбиции на выход в плей-офф на домашней площадке во встрече с «Оклахомой». При своих болельщиках Энтони Дэвис и Деннис Шрёдер устроили впечатляющие перформансы. Первый набрал 37 очков и сделал 15 подборов, став настоящим лидером атак, а второй включился в самый нужный момент, настреляв 13 очков в заключительной четверти. В итоге на двоих Дэвис и Шрёдер набрали 58 баллов, обеспечив непростую (но такую важную) победу, которая стала третьей подряд на этой неделе. «Лейкерс» победили в 7 из 10 последних матчах. И ещё раз обратим внимание, что все победы команда одерживает без своего лидера Леброна Джеймса.

Что с Леброном?

Леброн получил травму в концовке победного матча с «Далласом», который состоялся месяц назад — 26 февраля. Изначально всё развивалось по не самому лучшему сценарию для «Лейкерс» и самого Леброна. Команда в нынешнем сезоне играла заметно хуже без лучшего снайпера НБА за всю историю, а врачи не могли назвать точные сроки возвращения форварда. В какой-то момент даже появились слухи о том, что Король не вернётся на паркет в нынешнем сезоне.

Леброн занимается отдельно от команды и, по последней информации, готовится сыграть в последних матчах регулярного чемпионата с «Санс», «Клипперс» и «Джаз». С большой долей вероятности от результата этих игр будет зависеть итоговое место «Лейкерс» в таблице Западной конференции. А потому помощь Джеймса может стать очень кстати.

Джеймс, правда, опроверг какие-либо точные даты своего появления, оставив пост в социальной сети по поводу информации инсайдеров.

«Сегодня не было никакого обследования и нет никакой намеченной даты моего возвращения. Я просто работаю каждый день (три раза в сутки), чтобы повысить шансы возвращения в лучших кондициях, когда бы это ни случилось. Да благословит Господь ваши источники. Я говорю за себя!» – написал баскетболист на странице в социальной сети.

Почему «Лейкерс» побеждают?

Удивительно, но после сумбурного дедлайна и множества обменов «Лейкерс» действительно стали сильнее. Избавив себя от Рассела Уэстбрука, калифорнийцы получили Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта. Последние двое в сегодняшней встрече с «Тандер» провели на паркете 28 и 18 минут соответственно и, кажется, вполне уверенно влились в новый коллектив. Что же касается Расселла, то он получил травму несколько матчей назад, наступив сопернику на ногу во время выноса мяча из-за лицевой линии, и продолжает восстанавливаться.

Д’Анджело Расселл Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Но всё-таки главный икс-фактор — Энтони Дэвис. Звезда «Лейкерс» наконец-то расправил плечи и показал, что ещё какое-то время назад именно его считали тем, вокруг кого строится команда. Здоровый Дэвис — проблема для каждого соперника.

В той встрече, где Леброн получил травму стопы, Дэвис набрал 30 очков + 15 подборов. И после лишь в трёх встречах опустился ниже планки в 20 набранных очков. Игра с «Оклахомой» временами напоминала лучшие времена Моноброви в Лос-Анджелесе, когда он не только набирал очки любыми способами, но и проявлял все свои лучшие защитные качества.

Энтони Дэвис Фото: Dylan Buell/Getty Images

Итог

«Лейкерс» без Леброна и Расселла всё ещё держатся в плей-офф, а лидером команды временами становится Остин Ривз, которому вся арена скандирует «Эм-Ви-Пи». Согласитесь, такого сценария не придумали бы даже в Голливуде, но теперь остаётся понять — а что будет, когда пазл соберётся полностью?

Впереди у команды Дарвина Хэма три матча в марте (из них два подряд с «Чикаго») и пять игр за восемь дней в начале апреля. Плотный график на концовку регулярного чемпионата и шанс не только опробовать в боевом режиме всю обойму, но и побороться за более высокое место в плей-офф. С такой динамикой «Лейкерс» действительно могут обеспечить себе матчи на вылет напрямую, без участия в плей-ин. Получится у них или нет — узнаем совсем скоро!