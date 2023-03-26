Беверли: «Буллз» уже довольно сплочённый коллектив

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказался по поводу своей новой команды.

«Как только я пришёл в «Чикаго», сразу про себя подумал: «У них, оказывается, защита полностью сформирована». Мой настрой и рутинная подготовка к играм поможет молодым игрокам… «Буллз» уже довольно сплочённый коллектив», — приводит слова Беверли NBC Sports.

В феврале Патрик Беверли покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках обмена на Мо Бамбу и перешёл в «Орландо Мэджик». Позже разыгрывающий договорился о выкупе своего контракта и перешёл в «Чикаго» на правах свободного агента.

Напомним, сегодня состоится матч, в котором «Буллз» встретятся с «Лейкерс». Начало игры — в 22:30 по московскому времени.