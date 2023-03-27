Эмбиид высказался о гонке за самого ценного игрока сезона НБА

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о том, что гонке за самого ценного игрока сезона предпочитает чемпионство НБА.

«Последние два года мне кажется, что я не гнался за MVP, но мой разум думал только об этом. Вот почему даже в начале этого сезона, когда Джей Ти уходил в отрыв, а «Бостон» был на подъёме, я сказал Джей Ти: «Если у меня и есть для тебя совет, то не зацикливайся на MVP. Просто сосредоточься на правильных вещах, а именно на победах и доминировании. Всё, что помогает твоей команде побеждать — это то, что ты должен делать, а потом всё придёт само собой». Так что я тоже принял такой подход, когда подумал, что за последние несколько лет я мог бы получить MVP или что-то ещё, но этого не произошло. Я просто сказал, что не буду на этом зацикливаться.

Я дошёл до того момента, когда люди привыкли ко мне, и люди возлагают на меня определённые надежды. Единственный способ добиться уважения — это выиграть чемпионат. Всё, что позволит мне выйти в плей-офф здоровым, — это то, что я должен сделать», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Напомним, 24 марта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.