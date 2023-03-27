Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером»

Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером»
Комментарии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» из-за болезненных ощущений в икроножных мышцах. Матч «Сиксерс» и «Маверикс» состоится в ночь с 29 на 30 марта мск и пройдёт на домашней площадке «Филадельфии».

«Эмбиид пытался тренироваться сегодня утром, но команда будет принимать меры предосторожности, учитывая плотность графика», — сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски нв своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.

Материалы по теме
Эмбиид: чтобы стать MVP, нужна великолепная статистика. А мне просто всё равно на это
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023