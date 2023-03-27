Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером»
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» из-за болезненных ощущений в икроножных мышцах. Матч «Сиксерс» и «Маверикс» состоится в ночь с 29 на 30 марта мск и пройдёт на домашней площадке «Филадельфии».
«Эмбиид пытался тренироваться сегодня утром, но команда будет принимать меры предосторожности, учитывая плотность графика», — сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски нв своей странице в социальной сети.
Напомним, ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.
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