Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Денвером»

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» из-за болезненных ощущений в икроножных мышцах. Матч «Сиксерс» и «Маверикс» состоится в ночь с 29 на 30 марта мск и пройдёт на домашней площадке «Филадельфии».

«Эмбиид пытался тренироваться сегодня утром, но команда будет принимать меры предосторожности, учитывая плотность графика», — сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски нв своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.