Игорь Кочарян: к МБА появился интерес со стороны игроков других клубов

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян рассказал, как изменилось отношение к клубу благодаря успешному сезону в Единой лиге ВТБ.
«Непростой вопрос. С одной стороны, кто-то из игроков выходит сейчас на новый уровень игры, новый финансовый уровень. К ребятам увеличилось внимание, и другие клубы тоже видят, что эти российские баскетболисты могут решать высокие задачи. Мы старались делать свою работу честно. Ребята, надеюсь, понимают, что, находясь с системе МБА, они могут и дальше расти. Мы надеемся, что игроки при продлении контрактов проявят терпение и продолжат выводить себя на более высокий уровень.
Также есть интерес к клубу со стороны игроков из других клубов. Они понимают систему, понимают возможности. Мы по-прежнему будем ставить для всех главную задачу — все, кто приходит в клуб, должны расти», — сказал Игорь Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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