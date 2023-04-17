Реджи Миллер оценил травмы Янниса Адетокунбо и Тайлера Хирроу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Реджи Миллер считает, что потеря Тайлера Хирроу скажется на «Майами Хит» больше, чем потеря Янниса Адетокунбо на «Милуоки Бакс». Напомним, оба баскетболиста получили травмы во время первого матча серии.

Греческий форвард Яннис Адетокунбо получил травму и выбыл из игры из-за ушиба поясницы. Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу получил перелом правой руки. Это произошло после того, как игрок прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч.

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.

В раунде плей-ин «Майами» уступил «Атланте» и обыграл «Чикаго Буллз». Действующим победителем турнира является «Голден Стэйт Уорриорз», который в финале прошлого года обыграл «Бостон Селтикс».

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