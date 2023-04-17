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Лиллард: хочу забрать свой перстень прямо сейчас

Лиллард: хочу забрать свой перстень прямо сейчас
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о своём желании бороться за чемпионство.

«Я хочу забрать свой перстень прямо сейчас. «Портленд» говорят мне, что тоже хотят получить чемпионство. Так что на данный момент я хочу верить, что мы на одной волне и что они собираются сделать что-то, чтобы усилить команду до уровня претендентов на титул», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не сыграет в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.

Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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