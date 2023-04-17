Лиллард: хочу забрать свой перстень прямо сейчас
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о своём желании бороться за чемпионство.
«Я хочу забрать свой перстень прямо сейчас. «Портленд» говорят мне, что тоже хотят получить чемпионство. Так что на данный момент я хочу верить, что мы на одной волне и что они собираются сделать что-то, чтобы усилить команду до уровня претендентов на титул», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не сыграет в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.
Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
14:24
-
14:02
-
13:59
-
13:54
-
12:33
-
12:27
-
11:11
-
11:04
-
10:39
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:09
-
06:00
-
04:53
-
03:25
-
02:50
-
01:59
-
01:17
-
00:33
-
00:29
-
00:26
- 16 апреля 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:45
-
22:05
-
21:48
-
20:53
-
20:50
Партнерский контент