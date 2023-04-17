Гомельский оценил первые матчи в полуфиналах Единой лиги ВТБ

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу стартовых игр в полуфиналах Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА на своей площадке в упорной борьбе переиграл «Локомотив-Кубань» (87:84). А казанский УНИКС дома с разгромным счётом победил в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (94:67).

«Победы хозяев поля ЦСКА и УНИКСА были ожидаемы. Неожиданности были. «Локо» отлично играл первые три четверти. Особенно в обороне. Ну и попадания из-за дуги были с высоким процентом. «Зенит» отвратительно сыграл в защите и проиграл с большим отрывом. Но оба результата — всего лишь первые матчи. Надеюсь, что борьба в обеих парах буде напряжённой», — написал Гомельский на своём сайте.