Гомельский оценил первые матчи в полуфиналах Единой лиги ВТБ
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Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу стартовых игр в полуфиналах Единой лиги ВТБ.
Напомним, ЦСКА на своей площадке в упорной борьбе переиграл «Локомотив-Кубань» (87:84). А казанский УНИКС дома с разгромным счётом победил в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (94:67).
«Победы хозяев поля ЦСКА и УНИКСА были ожидаемы. Неожиданности были. «Локо» отлично играл первые три четверти. Особенно в обороне. Ну и попадания из-за дуги были с высоким процентом. «Зенит» отвратительно сыграл в защите и проиграл с большим отрывом. Но оба результата — всего лишь первые матчи. Надеюсь, что борьба в обеих парах буде напряжённой», — написал Гомельский на своём сайте.
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