Гомельский объяснил высокую результативность в стартовых играх плей-офф НБА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему большинство стартовых матчей плей-офф НБА проходит с высокой результативностью.
«Темп игры возрос. Соответственно, увеличилось количество атак. Большинство команд стараются атаковать до того, как соперник построит организованную оборону. И это не только быстрые прорывы, но и раннее нападение, в котором очень важным фактором становится индивидуальная скоростная техника. Такой быстрый баскетбол смотреть гораздо интереснее», — написал Гомельский на своём сайте.
17 апреля состоялся первый день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:128
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 117:130
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 110:115
«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 109:80
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