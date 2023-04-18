Джексон-младший и его семья реагируют на новость о том, что он стал лучшим защитником года

В Сети появилось видео, где баскетболист «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший и его семья реагируют на новость о том, что он стал лучшим защитником года НБА.

Видео доступно на YouTube-канале Memphis Grizzlies.

В регулярном чемпионате НБА нынешнего сезона Джексон набирал в среднем 18,6 очка и делал 6,8 подбора, три блок-шота и один перехват за игру. Процент реализации штрафных бросков за игру составлял 78,8.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Мемфис» завершил на втором месте Западной конференции, пропустив перед собой «Денвер Наггетс».

В первом матче плей-офф НБА «Мемфис» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:128. Ответная встреча пройдёт в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» 20 апреля, начало – в 2:30 мск.