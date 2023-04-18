Стал известен окончательный диагноз травмы Джа Моранта

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант получил ушиб мягких тканей правой руки во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128), сообщает журналист ESPN Тим Макмэн на своей странице в социальной сети.

«Вчерашняя МРТ показала усугубление гематомы мягких тканей руки Джа Моранта, травмы, полученной первоначально против «Бакс» на последней неделе регулярного чемпионата. Сегодня он сделал несколько бросков и попробовал дриблинг», — написал в своём «твиттере» Макмэн.

Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 по московскому времени.