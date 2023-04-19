Бэйлесс: «Мемфис» без Моранта выиграет у «Лейкерс» во втором матче

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что «Мемфис Гриззлиз» сможет обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» во второй игре серии, даже если в матче не примет участие звёздный разыгрывающий Джа Морант.
«Если Джа Морант не сможет выйти завтра вечером дома в Мемфисе, я верю, что «Гриззлиз» выиграют второй матч с «Лейкерс»… Я думаю, что они отлично покажут себя с Тайасом Джонсом и будут играть на полную катушку», — приводит слова Бэйлесса Clutch Points.
Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.
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