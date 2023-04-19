Гомельский объяснил ошибку ЦСКА в решающем владении матча с «Локомотивом-Кубань»

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу решающего владения ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (83:84).

«Я не знаю, что «рисовал» тренер Райкович в последнем тайм-ауте. Но передача из-за лицевой линии в угол площадки сама по себе чревата потерей. Что и произошло. В таких случаях тренер обычно предлагает игрокам как минимум две опции — два различных направления передачи. А саму передачу должен выполнять лучший распасовщик. У ЦСКА в это время был на площадке Алексей Швед. Но передачу выполнял не он. Думаю, что ошибка и заключалась в распределении ролей на завершающую атаку. А силы здесь совершенно ни при чём», — написал Гомельский на своём сайте.