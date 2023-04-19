Главный тренер «Лейкерс»: готовимся ко второй игре так, как будто Морант будет играть

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу предстоящей второй игры в серии с «Мемфис Гриззлиз».

«Мы готовимся так, как будто Морант будет играть. Мы не пытаемся ничего предполагать или делать какие-либо прогнозы. Мы просто убеждаемся, что у нас есть план А, план Б. План А — он играет, план Б — он не играет, и мы реагируем на корректировки правильным образом», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.