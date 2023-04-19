Главный тренер «Лейкерс»: готовимся ко второй игре так, как будто Морант будет играть
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу предстоящей второй игры в серии с «Мемфис Гриззлиз».
«Мы готовимся так, как будто Морант будет играть. Мы не пытаемся ничего предполагать или делать какие-либо прогнозы. Мы просто убеждаемся, что у нас есть план А, план Б. План А — он играет, план Б — он не играет, и мы реагируем на корректировки правильным образом», — приводит слова Хэма Fadeaway World.
Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
16:50
-
16:29
-
16:01
-
15:44
-
15:32
-
14:56
-
13:53
-
13:35
-
12:59
-
12:54
-
12:09
-
11:54
-
11:45
-
10:59
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:54
-
09:00
-
07:39
-
06:54
-
06:27
-
06:06
-
05:12
-
04:18
-
04:16
-
00:05
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:58
-
22:47
-
21:31
-
21:02
-
20:29
Партнерский контент