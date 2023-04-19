На игрока «Вашингтона» подали в суд после удара болельщика

Игрок команды НБА «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил обвиняется в нападении на фаната, сообщает ESPN. Инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 марта, после игры «Уизардс» и «Орландо Мэджик» (112:122).

Согласно иску, после выступления Бил отправился в раздевалку, но на пути отреагировал на выкрик фаната, заявившего, что он потерял на ставках $ 1300 из-за проигрыша «Вашингтона», и оскорбившего его, после чего ударил по голове друга зачинщика, сбив с него головной убор и обратившись с угрозами.

После инцидента потерпевший обратился в суд штата Флорида, потребовав возмещения ущерба на сумму, превышающую $ 50 тыс.

«Никто не хочет терять деньги. Если вы переживаете из-за спорта, я поддержу вас. Но когда люди начинают переходить на личности и говорить о вашей семье… Это можно оставить и при себе», – прокомментировал инцидент Бил на пресс-конференции.