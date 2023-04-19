Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» в серии с «Сакраменто»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в серии с «Сакраменто Кингз».

«Голден Стейт» в текущем сезоне гораздо лучше играет дома, чем на выезде. Вполне возможно, что команда тренера Керра сумеет сравнять счет в серии. Но выиграть эту серию, я думаю, не сможет. омолаживать состав надо было начинать года 2 назад", — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Сакраменто». Следующие две игры серии состоятся на площадке «Уорриорз».