Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче плей-офф НБА с «Мемфисом»

В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. 18 баллов на свой счёт записал Джарен Джексон. 17 очков набрал Десмонд Бейн.

В составе «озёрников» наилучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. 20 очков со скамейки запасных набрал японский форвард Руи Хатимура.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в «Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 по мск.