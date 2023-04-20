Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче плей-офф НБА с «Мемфисом»

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче плей-офф НБА с «Мемфисом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. 18 баллов на свой счёт записал Джарен Джексон. 17 очков набрал Десмонд Бейн.

В составе «озёрников» наилучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. 20 очков со скамейки запасных набрал японский форвард Руи Хатимура.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в «Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 по мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Тиллман - 22, Джексон - 18, Бейн - 17, Кеннард - 13, Брукс - 12, Джонс - 10, Родди - 9, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 20, Дэвис - 13, Ривз - 12, Вандербилт - 8, Бисли - 7, Расселл - 5, Бамба, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023