«Вашингтон» уволил генерального директора Томми Шеппарда
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«Вашингтон Уизардс» уволил генерального директора команды Томми Шеппарда, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Томми Шеппард был освобождён от обязанностей генерального директора и президента «Вашингтон Уизардс». Неспособность попасть в плей-офф в последние два сезона очень разочаровала нашу организацию и наших болельщиков», — сказал американский бизнесмен и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
В течение многих лет Шеппард получал тонны критики от болельщиков «Уизардс» за плохое построение состава. Поиск нового генерального менеджера команды начнётся немедленно.
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