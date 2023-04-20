«Вашингтон» уволил генерального директора Томми Шеппарда

«Вашингтон Уизардс» уволил генерального директора команды Томми Шеппарда, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Томми Шеппард был освобождён от обязанностей генерального директора и президента «Вашингтон Уизардс». Неспособность попасть в плей-офф в последние два сезона очень разочаровала нашу организацию и наших болельщиков», — сказал американский бизнесмен и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

В течение многих лет Шеппард получал тонны критики от болельщиков «Уизардс» за плохое построение состава. Поиск нового генерального менеджера команды начнётся немедленно.