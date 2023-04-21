Чемпион НБА отреагировал на слова Брукса, назвавшего Леброна Джеймса старым

Бывший игрок и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон отреагировал на недавние слова лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Помимо прочего, Брукс назвал его старым.

«Я счастлив, что кто-то хочет соревноваться, а не дружить. Я люблю парней, которые хотят соревноваться. Слишком много игроков позволили Брону забивать. Они хотят быть друзьями», — приводит слова Джексона NBA Central.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:

Ранее инцидент между Бруксом и Леброном прокомментировал бывший звёздный игрок НФЛ Джеймс Джонс. Высказываясь о ситуации, он упомянул легендарного Майкла Джордана.