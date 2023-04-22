Кавай Леонард пропустит четвёртый матч серии с «Финиксом» из-за травмы

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит четвёртый матч плей-офф НБА с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Напомним, Леонард из-за травмы уже не принял участия в третьей встрече серии.

Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечается, что травма игрока не связана с повреждением крестообразных связок, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

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Напомним, первый матч плей-офф НБА завершился победой «Клипперс» со счётом 115:110. Второй четвертьфинальный матч серии остался за «Финиксом» — 123:109. Третий матч остался снова за «Финиксом» — 129:124, что позволило «Санз» повести в серии.

«Лос-Анджелес Клипперс» финишировал на пятом месте Западной конференции с 44 победами и 38 поражениями. «Финикс», в свою очередь, завершил регулярный сезон на четвёртом месте — 45-37.