Главный тренер «Милуоки» сообщил новые подробности о состоянии травмированного Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер рассказал о состоянии травмированного лидера команды Янниса Адетокунбо.

Как сообщает обозреватель The Athletic Эрик Нем в социальных сетях, звезда «Бакс» мог выполнять некоторую индивидуальную работу перед вчерашней тренировкой, при этом пока ещё неспособен отрабатывать командные упражнения.

«Сегодня мы будем наблюдать за ним весь оставшийся день. Мы будем наблюдать за ним завтра, посмотрим на его состояние и вместе с ним примем решения», — сказал Буденхольцер.

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Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с «Майами Хит» (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй матч серии.

На данный момент счёт в серии между командами 1-1.