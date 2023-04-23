Майк Буденхольцер: мы продолжим следить за Яннисом Адетокунбо и надеяться на лучшее

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал возможность участия звёздного тяжёлого форварда команды Янниса Адетокунбо в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Майами Хит».

«Мы продолжим наблюдать за ним в течение следующих 24 часов… Мы продолжим следить за ним и надеяться на лучшее», — приводит слова Майка Буденхольцера The Athletic.

Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с «Майами Хит» (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй матч серии.

«Милуоки Бакс» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами Хит», в свою очередь, завершил регулярный сезон на седьмом месте с показателем побед и поражений 44-38.