Майк Буденхольцер: мы продолжим следить за Яннисом Адетокунбо и надеяться на лучшее
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал возможность участия звёздного тяжёлого форварда команды Янниса Адетокунбо в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Майами Хит».
«Мы продолжим наблюдать за ним в течение следующих 24 часов… Мы продолжим следить за ним и надеяться на лучшее», — приводит слова Майка Буденхольцера The Athletic.
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Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с «Майами Хит» (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй матч серии.
«Милуоки Бакс» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами Хит», в свою очередь, завершил регулярный сезон на седьмом месте с показателем побед и поражений 44-38.
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