Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона из-за разрыва связки надколенника левого колена. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце четвёртой четверти матча с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.

В карьере Оладипо было много травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.