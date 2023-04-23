Виктор Оладипо пропустит остаток сезона
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Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона из-за разрыва связки надколенника левого колена. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце четвёртой четверти матча с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.
В карьере Оладипо было много травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.
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