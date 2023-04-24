Руководитель клуба НБА: Лиллард тот, кто нужен «Бруклину»

Руководитель клуба НБА, чьё имя не называется, считает, что Дэмьен Лиллард отлично подходит «Бруклин Нетс».

«Дэйм был бы тем лидером, который нужен «Бруклину». Я просто не уверен, что у них есть всё необходимое, чтобы заполучить его, но они должны попытаться. Выбор у них невелик. Возможно, для того, чтобы всё сработало, потребуется пожертвовать Беном Симмонсом», — приводит слова владельца одного из клубов HoopsHype.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не вышел в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.

Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.