Руководитель клуба НБА: Лиллард тот, кто нужен «Бруклину»
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Руководитель клуба НБА, чьё имя не называется, считает, что Дэмьен Лиллард отлично подходит «Бруклин Нетс».
«Дэйм был бы тем лидером, который нужен «Бруклину». Я просто не уверен, что у них есть всё необходимое, чтобы заполучить его, но они должны попытаться. Выбор у них невелик. Возможно, для того, чтобы всё сработало, потребуется пожертвовать Беном Симмонсом», — приводит слова владельца одного из клубов HoopsHype.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не вышел в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.
Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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