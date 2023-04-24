Томпсон высказался об игроке «Сакраменто» Барнсе, который смазал бросок на победу

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что был рад промаху своего бывшего товарища по команде, а ныне игрока «Сакраменто Кингз» Харрисона Барнса, который он допустил в самой концовке четвёртого матча 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции (126:125)

«Я нервничал и очень рад, что Харрисон смазал этот бросок. Он всё ещё мой кореш, но я надеялся, что он промахнётся», — приводит слова Томпсона Clutch Points.

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Напомним, после четырёх матчей счёт в серии между «Уорриорз» и «Кингз» 2-2. Следующую встречу команды проведут 27 апреля. Она состоится в Сакраменто.

Ранее звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему сам хотел выйти на четвёртый матч с «Сакраменто» со скамейки.