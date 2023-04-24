Чарльз Баркли — о серии «Денвера» с «Миннесотой»: эта игра скучна как ад
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции серии между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» (114:108 ОТ).
«Я смотрел хоккей на другом телеканале, не буду врать. Эта игра чертовски скучная», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
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Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач.
Счёт в серии после четырёх игр стал 3-1 в пользу «Денвер Наггетс». Следующий матч серии пройдёт в ночь на 26 апреля в 4:00 мск на площадке «Денвера».
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