Чарльз Баркли — о серии «Денвера» с «Миннесотой»: эта игра скучна как ад

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции серии между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» (114:108 ОТ).

«Я смотрел хоккей на другом телеканале, не буду врать. Эта игра чертовски скучная», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач.

Счёт в серии после четырёх игр стал 3-1 в пользу «Денвер Наггетс». Следующий матч серии пройдёт в ночь на 26 апреля в 4:00 мск на площадке «Денвера».