Виктор Оладипо перенесёт операцию на колене на этой неделе

Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо перенесёт операцию на травмированном колене на этой неделе. Об этом сообщает The Miami Herald.

Оладипо предстоит третья серьёзная операция на колене за последние четыре года, но есть уверенность, что он сможет полностью восстановиться. Оладипо намерен продолжить свою игровую карьеру в НБА после этой операции.

Напомним, Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце игры третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (121:99). Виктор покинул площадку, набрав восемь очков со скамейки запасных.

В карьере Оладипо было много травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.