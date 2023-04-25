Кайл Андерсон не сыграет в пятом матче с «Денвером»
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Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон не сможет принять участия в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» из-за травмы глаза. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Крис Хайнс.
«Миннесота Тимбервулвз» сообщает, что Кайл Андерсон (глаз) выбыл из состава на пятый матч серии с «Денвер Наггетс», — написал в своём «твиттере» Хайнс.
Пятый матч серии между «Миннесотой» и «Денвером» состоится в ночь на 26 апреля в 4:00 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Наггетс».
В текущем сезоне лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» принял участие в 71 матче, набирая в среднем 9,4 очка, 5,3 подбора за игру.
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