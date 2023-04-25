Кайл Андерсон не сыграет в пятом матче с «Денвером»

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон не сможет принять участия в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» из-за травмы глаза. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Крис Хайнс.

«Миннесота Тимбервулвз» сообщает, что Кайл Андерсон (глаз) выбыл из состава на пятый матч серии с «Денвер Наггетс», — написал в своём «твиттере» Хайнс.

Пятый матч серии между «Миннесотой» и «Денвером» состоится в ночь на 26 апреля в 4:00 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Наггетс».

В текущем сезоне лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» принял участие в 71 матче, набирая в среднем 9,4 очка, 5,3 подбора за игру.