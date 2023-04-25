Батлер после 56 очков с «Бакс» высказал отношение к прозвищу Джимми Плей-офф
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Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер ответил на вопрос журналиста по поводу отношения к прозвищу Джимми Плей-офф.
«Это совсем неважно. Главное, что я до сих пор надеюсь», — сказал Батлер на пресс-конференции.
Напомним, «Майами» в четвёртом матче первого раунда плей-офф в Восточной конференции победил «Милуоки Бакс» со счётом 119:114. Батлер провёл историческую игру, набрав 56 очков. Помимо того, что Джимми обновил рекорд организации по количеству очков в отдельном матче плей-офф, это выступление стало четвёртым в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.
Сейчас счёт в серии между командами 3-1 в пользу игроков «Хит».
Баскетболист Джимми Батлер забил Неймару с пенальти:
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