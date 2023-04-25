Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Десмонд Бэйн дал обещание после поражения в четвёртом матче плей-офф НБА с «Лейкерс»

Десмонд Бэйн дал обещание после поражения в четвёртом матче плей-офф НБА с «Лейкерс»
Комментарии

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн заявил, что следующую выездную встречу в 1/4 финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» его команда проведёт с правильным настроем.

«Когда мы вернёмся сюда на шестой матч серии, будем действовать с правильным настроем», — приводит слова Бэйна на своей странице в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

Материалы по теме
«Лейкерс» и «Майами» в шаге от выхода в следующий раунд. Утром в НБА было жарко!
«Лейкерс» и «Майами» в шаге от выхода в следующий раунд. Утром в НБА было жарко!

Напомним, после четырёх матчей «Лейкерс» впереди со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Мемфисе 27 апреля, а шестой матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе 28 апреля. Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом НБА является «Голден Стэйт Уорриорз».

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:

Материалы по теме
Диллон Брукс и Джа Морант отказались общаться с репортёрами после матча с «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023