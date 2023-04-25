Десмонд Бэйн дал обещание после поражения в четвёртом матче плей-офф НБА с «Лейкерс»
Поделиться
Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн заявил, что следующую выездную встречу в 1/4 финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» его команда проведёт с правильным настроем.
«Когда мы вернёмся сюда на шестой матч серии, будем действовать с правильным настроем», — приводит слова Бэйна на своей странице в социальных сетях журналист Тим Макмахон.
Напомним, после четырёх матчей «Лейкерс» впереди со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Мемфисе 27 апреля, а шестой матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе 28 апреля. Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом НБА является «Голден Стэйт Уорриорз».
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
15:02
-
13:57
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:39
-
11:07
-
10:50
-
10:16
-
09:51
-
09:40
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:25
-
08:08
-
07:16
-
06:40
-
06:07
-
05:12
-
03:44
-
00:50
-
00:12
- 24 апреля 2023
-
23:34
-
22:43
-
21:59
-
21:45
-
21:06
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
19:46
Партнерский контент