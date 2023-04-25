Десмонд Бэйн дал обещание после поражения в четвёртом матче плей-офф НБА с «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн заявил, что следующую выездную встречу в 1/4 финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» его команда проведёт с правильным настроем.

«Когда мы вернёмся сюда на шестой матч серии, будем действовать с правильным настроем», — приводит слова Бэйна на своей странице в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

Напомним, после четырёх матчей «Лейкерс» впереди со счётом 3-1. Следующая встреча состоится в Мемфисе 27 апреля, а шестой матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе 28 апреля. Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом НБА является «Голден Стэйт Уорриорз».

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