Энтони Эдвардсу грозит тюремное заключение за нападение после 5-го матча с «Денвером»

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обвиняется в нападении третьей степени после того, как он размахнулся стулом и нанёс повреждения двум сотрудницам арены после поражения в серии с «Денвер Наггетс», сообщает ESPN.

По данным полиции Денвера, инцидент произошел, когда Эдвардс направился к раздевалке после поражения и махнул складным стул, ранив сотрудников. По словам представителя полиции Денвера Джей Касильяс, травмы несерьезные.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом

Судебное заседание Эдвардса назначено на 9 июня в Денвере. Нападение третьей степени является правонарушением первого класса в штате Колорадо. В случае признания виновным Эдвардсу грозит тюремное заключение и штраф в размере до $ 1 тыс.

Напомним, «Миннесота» уступила «Денверу» в серии со счётом 1-4.