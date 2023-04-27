Главный тренер «Милуоки» признался, что допустил ошибку в конце матча с «Майами»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти решающего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».
«Мне нужно было взять тайм-аут за полсекунды до конца основного времени, но я этого не сделал», — передаёт слова Буденхольцера журналист Эрик Нем на своей странице в социальных сетях.
В концовке четвёртой четверти пятого матча между «Милуоки» и «Майами» лидер «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до конца четвёртой четверти. В овертайме «Майами» добился победы (128:126) и в итоге выиграл серию у «Милуоки» со счётом 4-1.
Во втором раунде плей-офф «Майами» сыграет с «Нью-Йорк Никс», который, в свою очередь, выбил из розыгрыша плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» (4-1).
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