«Мы все задавались этим вопросом». Макс Струс — о решении Буденхольцера не брать тайм-аут

Атакующий защитник «Майами Хит» Макс Струс отреагировал на решение главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера не брать тайм-ауты в концовках пятого матча в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции.

«Честно говоря, мы все задавались этим вопросом… Споэльстра даже сказал: «Они не взяли тайм-аут, что они вообще делают?» — заявил Струс во время пресс-конференции.

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Напомним, в концовке четвёртой четверти пятого матча форвард «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до конца четвёртой четверти. В овертайме «Майами» добился победы (128:126) и в итоге выиграл серию у «Милуоки» со счётом 4-1.

Ранее Буденхольцер после встречи заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти.