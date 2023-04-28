Игроку «Реала» грозит четырёхлетняя дисквалификация в Евролиге

Форварду мадридского «Реала» Гершону Ябуселе грозит четырёхлетняя дисквалификация в Евролиге за драку в матче с «Партизаном» (80:95).
Учитывая произошедшее, инциденты, согласно дисциплинарному уставу Евролиги, можно считать серьёзными нарушениями, которые включают физическую агрессию против члена судейской бригады, другого лица, публики, болельщика или любого человека в целом.
За такого рода инциденты предусмотрены следующие санкции:
a) Штраф в размере от € 30 001 до € 280 000.
б) Запрет на доступ на арены и/или участие в соревнованиях, играх и/или мероприятиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырёх лет.
в) Временная дисквалификация от участия в соревнованиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырёх лет или на три и более игр.
г) ) Постоянная дисквалификация от участия в соревнованиях Евролиги по баскетболу.
Независимый дисциплинарный судья баскетбольной Евролиги изучит рапорт рефери и видеозапись, чтобы принять решение о санкциях.
Ранее Ябуселе в своих социальных сетях извинился за драку в матче с «Партизаном».
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