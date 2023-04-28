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Игроку «Реала» грозит четырёхлетняя дисквалификация в Евролиге

Игроку «Реала» грозит четырёхлетняя дисквалификация в Евролиге
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Форварду мадридского «Реала» Гершону Ябуселе грозит четырёхлетняя дисквалификация в Евролиге за драку в матче с «Партизаном» (80:95).

Учитывая произошедшее, инциденты, согласно дисциплинарному уставу Евролиги, можно считать серьёзными нарушениями, которые включают физическую агрессию против члена судейской бригады, другого лица, публики, болельщика или любого человека в целом.

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В концовке матча Евролиги между «Реалом» и Партизаном» произошла массовая драка

За такого рода инциденты предусмотрены следующие санкции:
a) Штраф в размере от € 30 001 до € 280 000.
б) Запрет на доступ на арены и/или участие в соревнованиях, играх и/или мероприятиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырёх лет.
в) Временная дисквалификация от участия в соревнованиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырёх лет или на три и более игр.
г) ) Постоянная дисквалификация от участия в соревнованиях Евролиги по баскетболу.

Независимый дисциплинарный судья баскетбольной Евролиги изучит рапорт рефери и видеозапись, чтобы принять решение о санкциях.

Ранее Ябуселе в своих социальных сетях извинился за драку в матче с «Партизаном».

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Форвард мадридского «Реала» извинился за драку в матче с «Партизаном»
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